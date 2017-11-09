Индию заподозрили в допуске военных США на российскую подлодку

Москва, , 12:19 — REGNUM Между Москвой и Дели разразился скандал из-за возможного допуска представителей США на российскую атомную субмарину Chakra, которая с 2011 года эксплуатируется ВМС Индии. Об этом сообщили газете «Коммерсантъ» источники в российских госструктурах.

По их словам, индийские партнеры в последнее время действительно совершили несколько «недружественных актов по отношению к РФ».

Источники отмечают, что все началось с посещения делегацией США авианосца Vikramaditya (бывший авианесущий крейсер «Адмирал Горшков»). Москва вынесла ноту протеста, однако добиться ничего не удалось.

Высокопоставленный военный источник газеты добавил, что через некоторое время американская военная делегация оказалась уже на борту АПЛ Chakra. Газета считает, что эти происшествия могут негативно сказаться на военно-техническом сотрудничестве между двумя странами.

По данным газеты, решать накопившиеся вопросы с одним из самых крупных приобретателей оружия РФ придется вице-премьеру страны Дмитрию Рогозину, который планирует прилететь в Индию в декабре 2017 г.