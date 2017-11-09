Четверг, 9 Ноября 2017 года
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ЕС создаст целевой фонд для поддержки реформ на Украине

Политика

…а также в Грузии и Молдавии

Киев, 9 ноября 2017, 12:34 — REGNUM  «Значительного прогресса» достигли Украина, Грузия и Молдавия в сотрудничестве с ЕС, сообщает пресс-служба Европарламента (ЕП).

Согласно сообщению, в преддверии саммита «Восточного партнерства» 24 ноября в Брюсселе ЕП сделал ряд предложений по усилению взаимодействия ЕС с с другими странами, желающими вступить в блок.

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Рекомендации по углублению сотрудничества были предложены комитетом ЕП по вопросам внешних отношений в виде парламентского отчета. Предлагается создать целевой фонд для Украины, Грузии и Молдавии, которые «достигли значительного прогресса в сотрудничестве с ЕС». Фонд позволит направлять на проекты по улучшению социально-экономической ситуации в странах, интегрирующихся с ЕС, как государственные, так и частные инвестиции.

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Помимо этого, ЕП рекомендует увеличить поддержку реформ в странах «Восточного партнерства» для того, чтобы страны могли присоединиться к таможенному или энергетическому союзу ЕС.

Напомним, ранее ЕП предложил расширить формат «Восточного партнерства» для Грузии, Украины и Молдавии до формата «Восточное партнерство +». Новый формат позволит странам присоединяться к таможенному и энергетическому союзам с ЕС, отменить роуминг и участвовать в оборонной политике ЕС.

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Евроинтеграция Украины
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