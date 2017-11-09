В Иране арестованы 30 человек, подозреваемых в шпионаже

Тегеран, , 12:34 — REGNUM Корпус Стражей Исламской революции (КСИР) арестовал по обвинению в шпионажу по меньшей мере 30 человек с двойным гражданством за последние два года, сообщает 9 ноября Al Arabia.

Число арестов возросло с 2015 года, когда между Тегераном и крупными державами было заключено ядерное соглашение. Прежде случаи задержание людей в Иране были единичными.

19 арестованных имеют гражданство стран Евросоюза, остальные — американское.

Как заявляют адвокаты и родственники задержанных, данные меры были предприняты с целью политического давления на компании ЕС, которые получили доступ к рынку Ирана после частичного снятия санкций.

КСИР имеет обширные экономические интересы в Иране, а также является мощнейшей службой безопасности в стране. Со стороны руководителей данной организации часто раздавалась критику в сторону правительства за передачу некоторых бизнес-контрактов иностранцам.

Напомним, ядерная сделка с Ираном, заключенная в 2015 году, между Францией, США, Великобританией, Германией, Китаем, Россией и Ираном предполагала прекращение разработки ядерного оружия Тегераном в обмен на частичное снятие санкций. В настоящее время данное соглашение подвергается острой критике, в первую очередь со стороны США.

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