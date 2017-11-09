Николай Овчаров остался мэром Курска на третий срок

Курск, , 12:10 — REGNUM Николай Овчаров в третий раз стал мэром Курска. Депутаты Курского городского собрания проголосовали за него на внеочередном заседании 9 ноября. Действующий мэр получил 31 голос.

Вторым претендентом, чья кандидатура была вынесена на голосование, был председатель комитета по труду и занятости Курской области Андрей Куцевалов. За него не проголосовал никто. Еще два бюллетеня были испорчены.

Теперь Овчаров официально станет главой города Курска. Раньше глава города руководил работой Курского городского собрания, но теперь эти функции возложили на председателя горсобрания. Главой города Курска до 2016 года былаОльга Германова, сложившая свои полномочия после избрания в Государственную думу, а исполняющим ее обязанности был назначен также Николай Овчаров.

Как уж сообщало ИА REGNUM, изначально претендентов на пост претендовали восемь человек: Николай Овчаров, Андрей Куцевалов, старший научный сотрудник ФГБНУ «Курский научно-исследовательский институт агропромышленного производства» Надежда Ерыженская, гендиректор АО «Проект «Свежий хлеб» и депутат облдумы Максим Мамзурин, лидер КРО ЛДПР и депутат облдумы Владимир Фёдоров, заместитель генерального директора ООО «Вертикалия» Анатолий Мотрук, заместитель губернатора Курской области Михаил Горбунов и первый заместитель мэра Сергей Малахов.

Замгубернатора Михаил Горбунов снял свою кандидатуру перед началом конкурсного отбора. Перед комиссией 3 ноября кандидаты защищали свои планы развития областного центра. В итоге на голосование 9 ноября были вынесены две кандидатуры — Овчарова и Куцевалова, которые получили больше всего баллов от членов комиссии.

Кандидатуру Овчаров 7 ноября одобрил президиум регионального политсовета «Единой России». Рассмотрев претендентов — Николая Овчарова и Андрея Куцевалова, — президиум решил рекомендовать фракции «ЕР» в Курском городском собрании поддержать действующего мэра. Это решение депутатам на внеочередном заседании передали председатель Курского горсобрания Алла Чертова и руководитель фракции «Единая Россия» в Горсобрании Владимир Трепаков.

Николай Овчаров был избран главой городской администрации 4 февраля 2008 года Курским городским собранием — также на конкурсной основе. В 2013 году он снова был избран на эту должность.

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