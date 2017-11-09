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Член Совфеда: В России могут запретить телеканал CNN

Политика

Такие меры РФ примет в ответ на закон о запрете российского видеоконтента в США

Москва, 9 ноября 2017, 11:59 — REGNUM  В России могут запретить включать американский телеканал CNN в пакеты коммерческого и кабельного телевидения. Об этом заявил член комиссии Совета Федерации по информационной политике Игорь Морозов.

Такие действия Россия предпримет, если власти США примут закон о запрете дистрибьюторам включать в свои сети российский государственный видеоконтент.

«Россия примет меры, зеркально отражающие действия американского конгресса. CNN сразу окажется в России в информационном вакууме и изоляции», — цитируют РИА Новости Морозова.

Предложение сената США о запрете российского видеоконтента входит в согласованный проект об оборонном бюджете на 2018 год. Авторы документа намерены запретить контактные коммерческие обязательства, которые предполагают включение российских телеканалов в пакеты.

Ранее сообщалось, что США оказывают давление на российские СМИ — RT и Sputnik. В связи с этим в Госдуме рассматривают вопрос о зеркальных мерах в отношении американских СМИ.

В частности, признание их иностранными агентами или нежелательными организациями.

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