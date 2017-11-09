Литва решила защищать Украину от Венгрии

Вильнюс, , 11:43 — REGNUM Обращение к Национальному собранию (парламенту) Венгрии о недопустимости давления на Украину выпустили депутаты Сейма (парламента) Литвы, сообщает 9 ноября «Эспрессо.TV».

Согласно сообщению, обратиться к Венгрии предложил бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс. Обращение подписали 37 депутатов Сейма, включая главу комитета по европейским делам Гедиминаса Киркиласа и главу комитета по иностранным делам Юозаса Бернатониса.

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В обращении депутаты заявляют, что были «неприятно удивлены» и «шокированы» заявлениями Венгрии о блокировании сближения ЕС и Украины, если Киев не пересмотрит принятый недавно Верховной радой закон об образовании в сторону смягчения образовательной политики для национальных меньшинств.

«Такие ультиматумы категорически неприемлемы, совсем неевропейские, и тем более непонятны, когда это исходит от одного из государств Центральной Европы», — говорится в обращении.

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Литовские депутаты сослались на то, что страны Прибалтики и Центральной Европы тоже интегрировались в ЕС, а значит, не должны мешать в этом Украине.

Напомним, Венгрия крайне резко отреагировала на новый закон об образовании, принятый на Украине, и заявила, что будет всеми силами препятствовать сближению Украины и ЕС. Такого же мнения придерживается ряд других стран Восточной Европы, в частности Польша.

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