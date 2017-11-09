Андрей Стеценко, , 14:19 — REGNUM

Экономика и экспорт

Согласно официальным данным украинской статистики, экспорт Украины в страны ЕС в январе — августе текущего года достиг 11 млрд долл. (+7,9% к аналогичному периоду прошлого года). Соответственно, доля ЕС в экспорте Украины выросла до 40%.

Зато в структуре экспорта в ЕС — без изменений: продукция агросектора (41,2%), металлургия (23,%), минеральное сырьё (9,5%), машиностроение (11,5%). Сообщается также, что за январь — сентябрь Украина продала в ЕС продовольственных товаров на 4,2 млрд долл., т. е. столько же, сколько за весь 2016 год. К тому же Украине удалось выйти на внушительное положительное сальдо в этом сегменте (2,6 млрд долл.), правда, основными причинами этого стал курс евро и высокие темпы роста «челночной» приграничной торговли, объёмы которой измеряются несколькими миллиардами евро в год, однако не учитываются официальной статистикой. Как уже сообщалось, в 2016 году из Польши на Украину было ввезено товаров на сумму свыше 1 млрд евро, задекларированных как tax free и предназначенных в основном для перепродажи на Украине или личного потребления. За I квартал текущего года таких товаров ввезли уже на сумму 0,5 млрд. Т. е. от положительного сальдо в конце года придётся отминусовать 1,5−2 млрд евро, и лишь тогда его можно будет считать корректным.

Впрочем, если брать торговлю с ЕС в целом, то в этом случае она профицитна уже для Европы — на 3 млрд евро по итогам неполного 2017 года.

В этом году Украина вышла на 3-е место в поставках орехов в ЕС (делит его с Чили): 7 тыс. тонн лущеных орехов на сумму 65 млн долл. Правда, на деле оказывается, что почетное 3-е место — это всего 5% европейского импорта. К тому же украинские орехи — несортовые, поскольку поставляются не крупными хозяйствами, а выкупаются перекупщиками у массы крестьянских хозяйств, смешиваются и отправляются на экспорт. Стоимость такой продукции значительно уступает лидерам рынка — Китаю и США, на которые приходится почти 80% импорта.

Растёт количество экспортёров мёда (а раз так, то, вероятно, и объёмы экспорта). В этом году 67 предприятий поставляли мёд на рынок ЕС, что на 25% больше, чем в прошлом году.

Украина наращивает экспорт вина в ЕС (114 тыс. л в 2016 году), сообщают в Ассоциации виноделов и виноградарей Украины. Стоит отметить, что 92% этого объёма приходится на двестраны: Польшу и Литву, чьи рынки для продукции украинского виноделия можно считать традиционными.

Внезапная угроза «подкралась» к экспортёрам зерна в ЕС. В ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» с тревогой сообщили о планах ЕС запретить использование глифосата (гербицида, используемого для борьбы с сорняками), после чего фермерским хозяйствам придётся выбирать между сохранением права экспорта в ЕС и снижением урожайности.

Однако, если использование глифосата и дальше останется легальным, то аналитик рынка зерновых и масличных «УкрАгроКонсалт» Елена Гесова прогнозирует Украине увеличение экспорта кукурузы на рынок ЕС даже с учётом рекордного мирового урожая:

«Ввиду растущей доли украинской кукурузы в импорте ЕС (68% от общего импорта этой продукции странами ЕС в 2016/17 маркетинговом году) в текущем сезоне Украина может также рассчитывать на увеличение экспорта кукурузы в этом направлении», — такую оценку эксперта приводит «АгроПортал».

Причина — в самом ЕС, в отличие от прочих стран, урожай кукурузы в текущем году снизился почти на 3%.

Зато вскоре европейские и прочие потребители будут покупать украинские товары и даже не догадываться об их украинском происхождении. Присоединение к соответствующей конвенции ратифицировал украинский парламент.

«При производстве товаров на Украине можно покупать сырье и материалы в странах — участницах конвенции, а готовую продукцию продавать в третьи страны. То же касается и украинских товаров, и сырья. Эта конвенция даст возможность диверсифицировать наш экспорт и даст возможность участвовать украинским компаниям в региональных цепях добавленной стоимости», — пояснила депутатам во время выступления замминистра экономразвития Наталья Микольская.

Помимо прочего, это означает, что странам ЕАЭС придётся совершенствовать механизмы контроля за «серым импортом», поскольку теперь под маркировкой «made in EU» может скрываться продукция, произведённая на Украине.

На любопытный эффект от начала работы Зоны свободной торговли с ЕС указывает украинский экономист Виктор Скаршевский: ЗСТ увеличила инфляцию на Украине.

«Произошло это вследствие резкого роста экспорта мясо-молочной продукции из Украины в страны ЕС, на фоне снижения ее производства в Украине. Так, экспорт свинины в страны ЕС вырос в 2,6 раза (за 9 месяцев 2017 года), мяса крупного рогатого скота — на 39%, сливочного масла — в 2,7 раза и т.д. При этом производство свинины в Украине за тот же период сократилось на 1,6%, телятины — на 0,1%, а производство молока — на минус 1,8%. Добавим к этому и сокращение поголовья свиней на 8,3% и коров — на 1,9%. Получается парадоксальная ситуация: производим все меньше, а экспортируем все больше… Именно этот «парадокс» и привел к тому, что цены на мясо-молочную продукцию в Украине за 9 месяцев 2017 года выросли на 30%, что, в свою очередь, существенно повлияло на увеличение общего индекса инфляции», — анализирует специалист.

На этот момент стоит обратить внимание Белоруссии, собирающейся увеличивать экспорт в ЕС.

Трудовая миграция

Глава польского МИД Витольд Ващиковский сообщает, что по итогам неполного 2017 года (министр не уточняет, о каком периоде идёт речь, скорее всего, данные за 8−9 месяцев) в Польше установили очередной рекорд по количеству разрешительных документов, выданных украинцам.

«В этом году был рекорд, это было 1 миллион 267 тысяч, 650 тысяч виз с правом на работу. Новый год [2018 — Ред.], безусловно, будет похож. Относительно виз с правом на работу, то их будет около 900 тысяч», — приводит его слова информагентство PAP.

«Я считаю, что это только часть айсберга, реальные цифры намного выше… в 2016 году Украина была внесена в перечень пяти стран мира с самой высокой динамикой сокращения населения. Лесото, Сомали, и где-то рядом Украина. Это очень серьезные тенденции депопуляции. Когда сложная демографическая ситуация совпадает с высокими темпами миграции, речь надо вести о национальной безопасности», — утверждает в ответ в интервью для «Факты-Украина» экс-премьер-министр Украины Анатолий Кинах.

Это как раз тот случай, когда экс-чиновники оценивают ситуацию более здраво, чем действующие. Так, завсектором миграционных исследований Института демографии Алексей Позняк в интервью изданию «Деловая столица» рассуждает о способах интеграции трудовых мигрантов. Нет, он не предлагает стимулировать украинцев возвращаться. Речь об интеграции мигрантов, которые приехали или приедут в будущем на Украину, замещая уехавших украинцев.

А возвращаться украинцы не особенно и стремятся. Раньше отдельные чиновники пытались пугать мигрантов тем, что если они не будут платить взносы в Пенсионный фонд с заработанного в Европе, то не заработают себе пенсию. Однако после пенсионной реформы такие увещевания стали скорее смешны. Теперь же эксперты и вовсе указывают на то, что этот аргумент для украинцев больше не работает.

«Дело в том, что после определенного срока работы в других странах, когда проработал там человек легально, допустим, в Италии, он обеспечивается пенсией. Пенсионный возраст в большинстве стран Европы такой же, как и у нас, а в некоторых странах он даже ниже. По достижении пенсионного возраста наши люди уходят на пенсию там, за границей. И получают пенсию в евро», — говорит эксперт по вопросам миграции и трудоустройства за рубежом Тимур Дужко в комментарии для «Голос.UA».

А поскольку после пенсионной реформы на Украине рассчитывать на пенсию может крайне небольшой процент работающих, то это становится дополнительным стимулом миграции: «Работай в Европе, чтобы не побираться в старости».

«Сейчас в странах, принимающих украинских заробитчан, ситуация меняется, там стремятся не только иметь трудовую силу украинских рабочих рук, но и хотят изменить законодательство так, чтобы поощрить украинцев не только работать, но и переезжать туда всей семьей на постоянное место жительства. На украинских трудовых мигрантов сейчас смотрят как на фактор стабильности экономики», — добавляет эксперт.

Это приводит к ситуации, когда трудовых мигрантов сегодня примерно в 2 раза больше, чем в 2013 году, а переводят они в 1,5 раза меньше.

С недостатком работников из-за миграции в ЕС сталкиваются сегодня даже индустриальные регионы вроде Запорожья, для которых была характерна нехватка рабочих мест при большом количестве предприятий.

«Запорожсталь» тогда [в 2014 году, после массовой миграции в область переселенцев из Донбасса — Ред] даже могла позволить себе урезание зарплат, увольнение местных рабочих, чтобы освободить места для непривередливых донецких беженцев, готовых работать за меньшие деньги. Сегодня ситуация изменилась в корне. Комбинат вынужден сам искать рабочих, переводить сотрудников на основное производство из собственной инфраструктуры», — говорится в редакционном материале регионального интернет-ресурса ipnews.in.ua.

Безвизовый статус и ассоциация с ЕС

Похоже, что безвизовый статус, полученный Украиной этим летом, вскоре станет чуть менее безвизовым. Однако вины Украины в этом нет — ЕС делает безвиз более строгим для всех стран, с которыми подписаны подобные соглашения. Его собираются дополнить режимом т.н. «предварительной авторизации». Одной из причин этого называют больше количества въезжающих, нарушивших правила и сроки безвизового пребывания в ЕС. Суть авторизации заключается в том, что перед поездкой необходимо будет заполнять онлайн-анкету, где будет указываться основная информация о поездке. Стоимость заполнения, по имеющимся данным, составит 10 евро на человека. В итоге для тех, кто ездит в Европу часто и на небольшой срок, такой порядок может оказаться более дорогим, чем получение мультивиз.

Собственно, авторизацию в системе ETIAS собирались вводить для граждан Грузии и Украины изначально. Однако затем отказались, поскольку систему не успевали завершить к срокам предоставления безвизового статуса этим странам.

В ближайшее время состоится пересмотр т.н. Повестки дня Ассоциации — документа, определяющего план реформ для выполнения Соглашения об ассоциации в странах «Восточного партнёрства» (Украина, Молдавия, Грузия). Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам соседства и переговоров о расширении Йоханнес Хан, выступая на Форуме гражданского общества СхП. Для последних двух новые ПДА, вероятнее всего, будут согласованы к форуму ВП, который состоится в конце ноября. Для Украины действующая ПДА была оформлена в 2015 году, т. е. принятие новой произойдёт уже в 2018-м.

Также в конце октября правительство Украины утвердило план мер по выполнению Соглашения об ассоциации с Европейским союзом, включающий примерно 5 тыс. мероприятий, которые предстоит провести различным органам власти (как центральным, так и на местах). Глава представительства Европейского союза на Украине Хьюг Мингарелли в ответ на это дал украинцам несколько советов, как эффективно выполнить этот план мер. Сразу можно сказать, что для Украины эти условия изначально невыполнимы.

«Во-первых, необходима четкая координация разных министерств, которые вовлечены, а это значит, что вице-премьер по вопросам евроинтеграции и Офис по вопросам евроинтеграции должны иметь возможность координировать работу всех министерств в этой сфере. Вторым условием является участие в данном процессе Верховной рады, а также ежегодно должна создаваться «дорожная карта» для правительства и парламента касательно приоритетных мер в этом направлении. Участники евроинтеграционного процесса и Представительство ЕС должны собираться ежемесячно для обсуждения процесса имплементации, определять и устранять возможные препятствия… Последнее условие — это необходимость эффективной коммуникации в вопросе Соглашения об ассоциации, которая должна объяснить простым украинским гражданам преимущества, которые СА может им дать», — заявил он во время заседания правительства, на котором и принимался упомянутый план мер.

Сработанность органов власти мы можем наблюдать на попытках Украины получить обещанное и готовое финансирование МВФ, или же в ежегодных обещаниях начать большую приватизацию. А ведь обе эти задачи значительно проще, чем скрупулёзное выполнение СА.

Венгрия накануне саммита «Восточного партнёрства» преподнесла Украине «сюрприз». В проект решения саммита была внесена норма о том, что страны-партнеры не должны сужать права национальных меньшинств в сфере образования. Причём пока это лишь общий смысл правки, поскольку, как сообщает вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, итоговая формулировка ещё не принята. Т. е. она может оказаться мягче, жёстче либо включать ещё какие-то условия.

Пока неясно, будет ли являться игнорирование этой нормы формальным основанием для приостановки участия Украины в проекте, однако такая вероятность, безусловно, есть.

Гранты, проекты, целевое финансирование

Еврокомиссар Йоханесс Хан заявил, что он получил «план Маршалла» для Украины от главы МИД Литвы. Правда, в отличие от него, Хан никакого восторга по этому поводу не испытывает:

«Сейчас все и всюду говорят о «планах Маршалла», можно говорить, что есть «инфляция планов Маршалла» — есть планы для Африки, для Украины, еще для кого-то».

В отношении вероятности его принятия обычно оптимистичный Хан также настроен скептически. Видимо, потому, что не очень понимает, почему существующие механизмы финансирования реформ на Украине недостаточны, а также потому, что слишком хорошо знаком с объектом инвестирования:

«Мы готовы давать деньги, но не будем давать их без четких критериев. Извините, что должен это говорить, но уровень доверия не очень высок, и поэтому мы платим, когда что-то было сделано».

Также, наконец, стала известна суть плана (ранее мы имели дело только с рабочими версиями): с 2018 года в течение 10 последующих лет предлагается выделять Украине по 5 млрд евро на развитие малого и среднего бизнеса.

Причина, по которой Литва так активно лоббирует план, также становится понятной. По некоторым данным, именно Вильнюс рассчитывает стать распорядителем этих средств.

В процессе разработки название плана поменялось. Теперь это уже не «план Маршалла» и не для Украины, а «Европейский план для Украины, Молдовы и Грузии». Экс-премьер-министр страны Андрюс Кубилюс заявил литовским СМИ о том, что резолюция с рекомендациями по этому плану может быть принята в Европейском парламенте уже на следующей неделе.

Включение в план Грузии и Молдавии произошло, видимо, из-за опасений быть обвинёнными в предвзятости. Мол, почему же план только для Украины, если стран «Восточного партнёрства» три?

Министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив и глава Группы поддержки Украины в Европейской комиссии Питер Вагнер подписали два соглашения, которые суммарно принесут Украине почти 90 млн евро. Первое направлено на повышение способности органов государственной власти Украины к выполнению Соглашения об ассоциации с ЕС (на это выделяется 37 млн евро). Ещё 52,5 млн евро Украина получит благодаря соглашению о финансировании программы поддержки права. Последнее предполагает финансирование создания доступных для граждан реестров, улучшение доступа к системе правосудия (в т.ч. судебная реформа), реформу правоохранительной системы (детали не уточняются, однако её же лишь недавно реформировали?).

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