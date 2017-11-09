МВД РФ: Руководители экс-полковника Захарченко уволены

Москва, , 11:29 — REGNUM Руководителей бывшего замначальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД России Дмитрия Захарченко уволили. Об этом заявил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев в эфире телеканала «Россия 24».

«У нас постоянно действует принцип персональной ответственности за действия своих подчинённых, — отметил Колокольцев. — Его (полковника Захарченко — прим. ред. ИА REGNUM ) руководители пострадали, они были уволены».

Имена уволенных руководителей глава МВД РФ не назвал.

Напомним, Захарченко был задержан в сентябре 2016 года по обвинению в коррупции. Его подозревают в трех случаях получения взятки: 7 млн рублей от экс-руководителя и совладельца компании «Русинжиринг» Анатолия Пшегорницкого, $800 тыс. и 3,5 млн рублей в виде дисконтной карты ресторана «Ля Маре» от ресторатора Меди Дусса.

Совместно с ФСБ полиция изъяла у Захарченко деньги в разной валюте на общую сумму 8,5 млрд рублей. Их признали вещественными доказательствами, арестовали и поместили в хранилище Банка России.

Захарченко обвинили по ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»), ст. 294 УК РФ («Воспрепятствование осуществлению правосудия») и ст. 290 УК РФ («Получение взятки»).

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