Путин и Трамп обсудят КНДР и Сирию на встрече во Вьетнаме

Ханой, , 11:30 — REGNUM Президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп встретятся 10 ноября на саммите АТЭС, 9 ноября сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Сейчас, в настоящий момент согласовывается (время — прим. ИА REGNUM) встречи, это будет 10 числа», — информировал Ушаков журналистов.

По его словам, на 10 ноября уже утверждены встречи Владимира Путина с главой КНР Си Цзиньпином, президентом Вьетнама Чан Дай Куангом, премьер-министром Японии Синдзо Абэ и лидером Филиппин Родриго Дутерте.

В ходе предстоящей встречи глав России и США, по словам помощника президента России, может быть обсужден широкий круг вопросов, касающихся ситуации на Корейском полуострове, войны в Сирии и состояния российско-американских отношений.

Отметим, что Владимир Путин направится во вьетнамский Дананг из Челябинска, где российский лидер принимает участие в Российско-казахстанском межрегиональном форуме.

Напомним, с 5 по 11 ноября во вьетнамском Дананге проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Кульминацией мероприятия станет встреча лидеров 21 страны 10−11 ноября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первая встреча главы РФ Путина и президента США Трампа прошла 7 июля на саммите «Большой двадцатки» (G20). Переговоры тогда продлились 2 часа 15 минут.

По итогам встречи Владимир Путин сообщил, что ему и американскому главе государства удалось установить личные взаимоотношения, Трамп же назвал встречу «замечательной».