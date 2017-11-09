Госсекретарь о встрече президентов США и РФ: Решение еще не принято

Вашингтон, , 11:28 — REGNUM Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что решение о встречи президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом пока не принято, сообщает 9 ноября Reuters.

Слова главы внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов вошли в противоречие со словами помощника президента России Юрия Ушакова, который объявил о запланированной встрече между двумя лидерами на 10 ноября.

Трамп и Путин прибудут во Вьетнам для участие в саммите АТЭС, который начался 5 ноября и продлится до 11 ноября.

Напомним, президент России Владимир Путин уже встречался со своим американским коллегой. Переговоры состоялись 7 июля на полях саммита «Большой двадцатки», их продолжительность составился 2 часа 15 минут.

Путин подчеркнул, что между двумя лидерами удалось установить личные взаимоотношения.

Как отмечают эксперты, американский истеблишмент противится сближению между Москвой и Вашингтоном, в частности попыткам Трампа наладить более тесное взаимоотношение с Путиным, поэтому контакты между ними случаются крайне редко.

Читайте ранее в этом сюжете: Ушаков: Путин и Трамп встретятся 10 ноября