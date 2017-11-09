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В Анкаре задержали более 100 человека по подозрению в связях с ИГ*

Политика

* ИГ – организация, деятельность которой запрещена в РФ

Анкара, 9 ноября 2017, 11:21 — REGNUM  В Анкаре задержали 101 человека, подозреваемого в причастности к террористической группировке «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), передает Anadolu.

Задержания прошли в рамках широкомасштабной операции сотрудников управления безопасности Анкары и управления по борьбе с терроризмом Турции. В ней были задействованы 1,5 тыс. человек.

Правоохранители изъяли материалы на бумажных и цифровых носителях, касающиеся деятельности террористической организации.

Всего под подозрение в связях с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) попали 245 человек.

Ранее сообщалось, что жителя Краснодарского края признали виновным за попытку вступить в террористическую группировку «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Следствие установило, что мужчина собирался из Краснодарского края транзитом через Грузию приехать в Турцию для вступления в организацию. Его попытку пресекли сотрудники правоохранительных органов.

Обвиняемого приговорили к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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ИГИЛ (запрещенная в РФ организация) и борьба с ним

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