Путин откроет в Челябинске памятник Петру Столыпину

Челябинск, , 11:00 — REGNUM В Челябинске президент России Владимир Путин откроет памятник Петру Столыпину. Церемония может пройти вечером 9 ноября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Столыпин в 1906 — 1911 годах возглавлял Совет министров Российской империи. Церемония закладка памятника ему прошла 23 апреля 2015 года. Размещаться он будет на площади перед бывшим кинотеатром «Родина». С инициативой создания памятника выступил фонд изучения наследия Столыпина. Создали его на пожертвования.

Ранее памятники Столыпину были открыты в Москве, Саратове и Серпухове. Таким образом, Челябинск станет четвёртым городом, имеющим такой монумент.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин и президент Казахстана Нурсултан Назараев посетят Челябинск сегодня, 9 ноября. Они примут участие в работе XIV Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

Открытие памятника Столыпину скорее всего состоится после пленарного заседания форума и подписания сторонами совместных документов. А перед «пленаркой» Путин посетит выставку, посвящённую развитию человеческого капитала.

В Южно-Уральском государственном университете предстоящему открытию памятника посвящён форум, посвящённый наследию Столыпина. Он открылся утром. Участие в нём принимают ведущие историки и общественники Южного Урала.