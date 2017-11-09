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Лидер КНР преподал Трампу урок истории

Политика

Президент США блеснул своими знаниями истории Египта

Пекин, 9 ноября 2017, 10:53 — REGNUM  Председатель КНР Си Цзиньпин преподал своему американскому коллеге Дональду Трампу урок китайской истории, сообщает 9 ноября Agence France-Presse.

Исторические вопросы не стояли на повестке дня лидеров двух стран, пока Трамп не сказал, что слышал о том, что китайская история насчитывает 5 тыс. лет. Тогда председатель КНР решил рассказать лидеру США больше.

«Мы насчитываем 3 тыс. лет письменной истории», — подчеркнул Си Цзиньпин во время прогулки по Запретному городу.

«Я полагаю, что наиболее древняя культура в Египте, по словам историков ей порядка 8 тыс. лет», — отметил Трамп.

«Египет несколько древней Китая», — согласился председатель КНР, добавив, что Китай имеет самую длинную непрерывную историю.

Президент Соединенных Штатов находится с трехдневным государственным визитом в Китае. Первый день начался с экскурсии по древнему императорскому дворцу. В дальнейшем лидеры двух стран обсудят вопросы экономического сотрудничества, а также угрозу, исходящую со стороны КНДР.

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Китайско-американские отношения

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