США за 16 лет потратили на войны $4 трлн

Вашингтон, , 10:48 — REGNUM За последние 16 лет, а именно после атаки на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке в 2001 году, власти США потратили на войны за рубежом $4,3 трлн. К такому выводу пришли ученые Института международных исследований имени Уотсона в Университете Брауна. Доклад опубликован на официальном сайте университета.

В нем исследователи отмечают, что каждый налогоплательщик в США с 2001 года выделил на ведение войн за пределами страны в среднем более $23,3 тыс.

Если нынешние конфликты сохранятся, к концу 2018 года затраты США составят $5,6 трлн. Около $1 трлн из них уйдет на выполнение обязательств по лечению участников боевых действий.

Авторы доклады отметили, что аналогичные подсчеты Пентагона оказались значительно ниже. По данным минобороны США, после 11 сентября 2001 года Америка потратила на войны $1,52 трлн. Каждый налогоплательщик выделил на ведение войн в среднем $7,3 тыс.

Напомним, ранее Конгресс США согласовал военные расходы на 2018 год. Они составят $700 млрд. Средства направят на усиление военного потенциала США в Старом Свете и укрепление союзников по НАТО.

При этом $4,6 млрд планируют выделить на противодействие России в Европе. $100 млн пойдут на повышение оборонной мощи прибалтийских государств, еще $350 млн — на оказание военной помощи Украине.

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