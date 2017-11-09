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Железняк: РФ адекватно ответит на «противодействие» США в $4,6 млрд

Политика

В конгрессе США согласовали проект оборонного бюджета страны на 2018 финансовый год, который предусматривает выделение 4,6 млрд долларов на «противодействие» России в Европе

Москва, 9 ноября 2017, 10:41 — REGNUM  Намерение продолжить финансирование антироссийской кампании в Европе и выделение средств на «военную помощь» соседней Украине являются очевидной угрозой безопасности России. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 ноября, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

Комитеты по делам вооруженных сил сената и палаты представителей конгресса США согласовали законопроект бюджета военного ведомства страны. В 2018 финансовом году Пентагон получит $4,6 млрд на «противодействие российской агрессии» и «сдерживание» России в Европе.

«Агрессивные шаги США вызывают серьезную озабоченность. Убежден, что наша страна будет адекватно реагировать на ситуацию, в том числе учтет данный факт в работе со странами в нормандском формате», — отметил депутат.

Намерение потратить $4,6 млрд на «противодействие» России в Европе свидетельствует о том, что американские русофобы не собираются снижать градус конфронтации между странами и продолжат оказывать давление на западноевропейских партнеров, в том числе путем гонки вооружений, антироссийской пропаганды, кибервойны и расширения НАТО на восток, указал Железняк.

Выделение Украине средств на «летальное оборонительное вооружение» демонстрирует истинные цели США в этом регионе, противоречит принципам минских соглашений, станет грубейшей провокацией и способно взвинтить эскалацию военного конфликта на Донбассе, рассуждает депутат.

Говоря о намерении США выделить средства Литве, Латвии и Эстонии для отражения фейковой «российской агрессии», Железняк высказал предположение, что «после этой американской «помощи» от наших балтийских соседей можно ожидать увеличения контингента НАТО, выпуска очередных антироссийских брошюр-страшилок с советами по спасению от захватчиков и новых громких русофобских выступлений с европейских трибун».

Документы, опубликованные на сайте комитета по вооруженным силам сената США, одобряют предоставление 350 миллионов долларов военной помощи Киеву. Средства могут быть выделены в рамках так называемой «Инициативы по оказанию помощи Украине в сфере безопасности», предусматривающей поставки «летальных оборонительных вооружений».

Кроме того, согласованный проект бюджета предусматривает выделение 100 млн долларов на помощь Литве, Латвии и Эстонии для отражения «российской агрессии».

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