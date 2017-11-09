Ушаков: Путин и Трамп встретятся 10 ноября

Москва, , 10:35 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин встретится с главой США Дональдом Трампом 10 ноября во Вьетнаме, где проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Об этом, как передает РИА «Новости», сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Время (встречи) сейчас согласовывается», — уточнил Ушаков.

Напомним, с 5 по 11 ноября в городе Дананг (Вьетнам) проходит саммит АТЭС. Кульминацией мероприятия станет встреча лидеров 21 страны 10−11 ноября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первая встреча главы РФ Путина и президента США Трампа прошла 7 июля на саммите «Большой двадцатки» (G20). Переговоры продлились 2 часа 15 минут.

По итогам встречи российский лидер заявил, что ему и американскому главе государства удалось установить личные взаимоотношения.

В свою очередь, Трамп назвал встречу замечательной.

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