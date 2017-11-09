Макрон: Мы должны оставаться твердыми по отношению к Ирану

Париж, , 10:19 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о желании сохранить твердость в отношениях с Ираном, сообщает 9 ноября Al Arabia.

Причиной подобного заявления стала ракетная программа Тегерана и ее влияние на расстановку сил на Ближнем Востоке. Однако Макрон предупредил региональные державы о необходимости воздерживаться от наращивания напряженности.

«Для нас важно оставаться твердыми по отношению к Ирану в связи с его региональной политикой и ракетной программой», — отметил Макрон.

Данное заявление лидер Франции сделал в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), где он пребывает с двухдневным визитом.

Во время своего визита Макрон откроет музей, проведет переговоры с наследным принцем Абу-Даби Мухаммадом ибн Зайд Аль Нахайяном, а затем отправится в Дубай для участия в экономическом форуме.

Напомним, в 2015 году постоянные члены СБ ООН и Германия подписали соглашение с Ираном о приостановке его ядерной программы. В обмен на это с Тегерана частично снимаются санкции. В последние месяцы президент США Дональд Трамп подвергал резкой критике данное соглашение. Подобная позиция может привести к разрыву договора.

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