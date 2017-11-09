Виновата Россия: Собчак поддержала санкции США

Москва, , 10:19 — REGNUM Бывшая ведущая телепередачи «Дом-2» Ксения Собчак, которая планирует выдвигаться на пост президента России, заявила 8 ноября в интервью CNN, что поддерживает санкции США против России, но выступает против решений, от которых страдают обычные граждане.

«Я поддерживаю эти санкции. Другое дело, что, например, сейчас студенты в России не могут получить американскую визу», — сказала Собчак.

Учитывая, что решение в решение об ограничении выдачи виз российским гражданам было принято США в одностороннем порядке, такое заявление Собчак кажется странным. Она готова поддерживать санкции в отношении собственного государства, но не готова встать на позицию защиты его интересов, когда речь заходит о поиске виновного.

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Точно такой способ ведущая использует при описании ситуации с Крымом.

«Я думаю, что Россия ответственна за те ужасные международные отношения, которые сложились. Мы нарушили нормы международного права, согласно международному праву, Крым — украинский», — сказала она.

Какие конкретно нормы «нарушила» Россия Собчак не уточняет, как и не поясняет, что решение о воссоединении Крыма с Россией было принято на основе волеизъявления жителей Крыма.

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Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября телеведущая Ксения Собчак заявила, что готова принять участие в выборах президента России. Своей фамилией она планирует заменить в избирательном бюллетене отсутствующую графу «Против всех».

27 октября на встрече с избирателями ведущая сделала несколько провокационных заявлений про статус Крыма, предложив, в частности, провести на полуострове повторный референдум о самоопределении.

Напомним, марте 2014 года. Крым был включен в состав Российской Федерации после референдума, на котором более 95% жителей полуострова проголосовали за выход из состава Украины.

Голосование жителей полуострова стало реакцией на госпереворот в Киеве в феврале 2014 года.

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