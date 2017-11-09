Война в Сирии: террористы бегут из Абу-Кемаля

Абу-Кемаль, Сирия, , 10:02 — REGNUM Сирийская армия со своими союзниками смогла взять последний оплот террористов из «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заняв город Абу-Кемаль, сообщает 8 ноября ливанское агентство Al-Masdar News.

Сирийские войска провели наступательную операцию из иракского пограничного города Аль-Каим, и вынудили боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) бежать из этого района.

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На прошлой неделе город Аль-Каим был освобожден иракскими вооруженными силами, в руки сирийских военных попал переходный пункт экстремистов из Ирака в сирийскую провинцию Дейр-эз-Зор.

С освобождением Абу-Кемаля и Аль-Каима правительства Сирии и Ирака теперь получили важный пограничный переход, который позволит возобновить торговлю между Багдадом и Дамаском.

О взятии последнего оплота террористов из «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сообщает также и Reuters (ссылаясь на заявление полевого командира сил, дружественных армии Сирии).

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«Последний оплот террористической группировки, город Абу-Кемаль освобожден от «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — заявил военный журналистам. По его словам, в настоящий момент идет прочесывание и разминирование города.

Ранее ИА REGNUM писало, что союзники сирийской армии группировки окружили и атаковали террористов в Абу-Кемале. Ключевую роль в последних сражениях сыграло ливанское шиитское движение «Хезболла», с его стороны Абу-Кемаль атаковали силы спецназа численностью в несколько сотен человек.

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