Главу Крымского ФАС могли довести до самоубийства

Симферополь, , 09:51 — REGNUM Главу УФАС по Крыму и Севастополю Тимофея Кураева, найденного мертвым в своем доме утром 8 ноября, могли довести до самоубийства. По данным СМИ, сам Кураев предсмертной записки не оставил, но оставил видеозапись, на которой снят процесс суицида.

Тело главы крымского УФАС было найдено в ванной в его квартире. У чиновника остались супруга и двое детей. Сейчас Главное следственное управление СКР по Крыму расследует уголовное дело по статье по ч. 1 ст. 110 УК РФ («Доведение до самоубийства»).

Как сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на собственный источник, вечером 7 ноября Кураев вернулся домой. Он дождался, когда его семья заснет, ушел в ванную комнату, где совершил самоубийство. Предсмертной записки он не оставил, однако, по информации Telegram-канала Mash, оставил видеозапись, на которой снят весь процесс суицида.

Как сообщало ИА REGNUM, Кураев возглавил Крымское управление ФАС в 2014 году. В 2017 году управление объявило о борьбе против создания картелей на полуострове. В начале октября Арбитражный суд Крыма оштрафовал пять крымских нефтетрейдеров на 129 миллионов рублей за картельный сговор.

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Крымские общественники уже назвали версию самоубийства Кураева нелогичной — с учетом его активной работы против картелей на полуострове.

На официальном сайте ФАС говорится, что Кураев «всегда отличался не только высоким профессионализмом, благодаря которому работа с ним была неизменно эффективной и успешной, но и своими человеческими качествами, запомнился всем нам как яркая, неординарная личность, внимательный руководитель и человек, глубоко преданный избранному делу и идеалам созидания. Он завоевал любовь и уважение всех, кто его знал».

Добавим, что накануне глава Крыма Сергей Аксенов отправил в отставку председателя Госкомитета по ценам и тарифам РК Нину Зотович, которая, в частности, занималась установкой энерготарифов на полуострове.

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