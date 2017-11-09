Тихоокеанский флот РФ пополнился обновлёнными вертолётами Ка-29

Москва, , 09:51 — REGNUM Сегодня. 9 ноября, морская авиация Тихоокеанского флота России получила шесть обновлённых вертолётов Ка-29, сообщили в Минобороны РФ.

Транспортно-боевые вертолёты Ка-29 поступили на авиабазу ТОФ «Николаевка» в Приморском крае.

Вертолёты прошли плановый ремонт на ОАО «Кумертауское авиационное производственное предприятие» и вернулись на флот.

Обновлённые вертолёты доставлены самолётами Ил-76 и уже прошли испытательные полёты.

В ближайшее время экипажи на обновленной авиационной технике преступят к отработке задач, поставленные командованием ТОФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в февраля 2017 года морская авиация Тихоокеанского флота РФ получила новый транспортно-пассажирский самолет АН-140−100. На предприятии «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге в июле состоялась закладка двух больших дизельных подводных лодок для ТОФ.

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Справка ИА REGNUM :

Ка-29 — специальный транспортно-боевой вертолет корабельного варианта, рассчитанный на поддержку десантных войск. Способен уничтожать надводные и наземные цели. Важной функцией Ка-29 является возможность перевозить специальные грузы или живую военную силу с корабля на сушу и наоборот.

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