В Мексике выразили протест США после казни мексиканца

Мехико, , 10:03 — REGNUM Министерство иностранных дел Мексики выразило протест США после смертной казни мексиканца Карденаса Рамиреса в тюрьме американского штата Техас, сообщает 9 ноября ABC News.

Гражданин Мексики был приговорен к смертной казни за изнасилование и убийство своей двоюродной сестры в 1997 году. Приговор был исполнен накануне вечером в одной из тюрем Техаса.

«Для мексиканского правительства смертная казнь является одним из наиболее существенных нарушений прав человека», — заявил генеральный директор мексиканского правительства по вопросам консульской защиты Джейкоб Прадо Гонсалес.

По словам мексиканских дипломатов, казнь была проведена с явным нарушением резолюции Международного суда ООН, который постановил, что США в большинстве случаев задержания граждан Мексики нарушают свое обязательство своевременно информировать иностранцев об их праве на уведомление консульских служб о задержании.

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«Правительство Мексики выражает самый энергичный протест в части неисполнения США и штатом Техас решения высшей международной судебной инстанции, которая дала указание этой стране пересмотреть обвинительный приговор», — цитирует РИА Новости заявление мексиканского МИДа.

Дипломаты заявили, что Мексика выступает против смертной казни и намерена дальше бороться за мораторий на казнь и ее полную отмену во всем мире.

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