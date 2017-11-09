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Китай и США подписали ряд соглашений более чем на $250 млрд

Политика

Договоренности были достигнуты в ходе визита Дональда Трампа в Пекин

Китай и США подписали ряд соглашений более чем на $250 млрд
Иван Шилов © ИА REGNUM
Си Цзиньпин и Дональд Трамп

Вашингтон, 9 ноября 2017, 09:34 — REGNUM  Китай и США подписали ряд торговых соглашений на общую сумму $253,4 млрд, сообщил 9 ноября председатель КНР Си Цзиньпин на совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом.

Церемония подписания состоялась 9 ноября в Доме народных собраний.

В рамках визита Трампа в Китай американские и китайские компании уже подписали ряд сделок на общую сумму $9 млрд.

Напомним, президент США прибыл в Пекин 8 ноября с двухдневным визитом в рамках своего тура по Азии. В Китае он пробудет до 10 ноября и обсудит с Си Цзиньпином вопросы двусторонней торговли и проблемы, связанные с ядерной угрозой КНДР.

Ранее Трамп заявил, что уважает позицию председателя КНР в торговых вопросах. По его мнению, Си Цзиньпин отстаивает интересы Китая. При этом он заявил, что существующий оборот торговли США с Китаем является несправедливым, однако Трамп отказался от обвинений в адрес Пекина.

Он также отметил, что США должны изменить политику, так как отстали в торговле и с Китаем, и с некоторыми другими странами. Виной этому президент США назвал предыдущих американских лидеров.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп: торговый оборот США с Китаем несправедливый

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