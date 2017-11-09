Путин и Назарбаев приедут в Челябинск после обеда

Челябинск, , 09:26 — REGNUM В Челябинске началась деловая часть XIV Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Уже завершилась панельная сессия на тему трансграничного и межрегионального сотрудничества, а сейчас идёт заседание Российско-Казахстанского делового совета, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Основные мероприятия проходят на заводе «Русские электрические двигатели», который был запущен в январе. После обеда здесь ожидают президентов России и Казахстана.

Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев посетят выставку по теме «Развитие человеческого капитала». Также им покажут фрагмент челябинского метеорита, упавшего в феврале 2013 года.

А затем состоится пленарное заседание форума. На нём выступят Путин, Назарбаев, а также министры и главы регионов России и Казахстана. Среди заявленных спикеров значатся глава Минобрнауки России Ольга Васильева, руководитель Минобрнауки Казахстана Ерлан Сагадиев, а также главы Челябинской, Омской областей и Северо-Казахстанской области.

После пленарного заседания Путин и Назарбаев подпишут двусторонние документы. Среди них, в частности, заявление в связи с 25-летием дипломатических отношений между Россией и Казахстаном.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первые мероприятия форума прошли уже вчера, 8 ноября. Челябинск принимает форум межрегионального сотрудничества уже во второй раз. Первый был в 2005 году. А проходят такие форумы с 2003 года.