США выделят $160 млн на укрепление посольства в России

Вашингтон, , 09:11 — REGNUM Конгресс США одобрил выделение более $160 млн на укрепление здания американского посольства в Москве, соответствующие средства поступят из бюджета Госдепа в 2018 году, передает 9 ноября Лайф со ссылкой на документ.

«Не менее $ 160 500 000, выделенных по программе затрат на обслуживание и безопасность посольств, должны быть переданы для комплексной реконструкции посольства в Москве, Россия», — говорится в заключении к проекту бюджета Госдепа.

До настоящего времени в здании посольства США на Новинском бульваре постоянно проводились ремонтные работы, в офисах что-то обновляли и подкрашивали.

Приняв во внимание серию нападений на американские посольства в Бенгази (2012), Египте (2011) и Найроби (1998), в США решили усилить безопасность дипломатов капитальной реконструкцией дипзданий.

В 2017 году было реконструировано около половины зданий американских посольств по всему миру. Годовой бюджет на эти цели в 2018 году составит $2 млрд.

Ранее в Киеве неизвестные напали на второго секретаря посольства США. Американский дипломат не получил серьезных травм, однако причина нападения на момент происшествия не была установлена.

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