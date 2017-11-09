Глава новосибирского города Барабинска уходит в отставку

Барабинск, Новосибирская область, , 09:15 — REGNUM Глава города Барабинска Новосибирской области Максим Овсянников может досрочно покинуть свой пост. Об этом на своей странице в Facebook рассказал депутат горсовета Барабинска Константин Терещенко.

«Вот так выглядит заявление об увольнении мэра Барабинска Овсянникова М.А. Не до конца понимаю, зачем в Совет. Мог распоряжение о сложении полномочий сделать», — написал Терещенко.

В заявлении, фото которого опубликовал барабинский депутат, сказано: «Прошу прекратить полномочия главы города Барабинска с 07.11.2017 в соответствии со в.2.4.6 ст. 36 ФЗ-131 от 6.10.2003 по собственному желаю». Заявление датировано 7 ноября 2017 года.

Вопрос, по словам Константина Терещенко, включён в повестку сессии горсовета, которая состоится сегодня 9 ноября.

Получить комментарий администрации города Барабинска или самого Максима Овсянникова корреспонденту ИА REGNUM на данный момент не удалось — на звонки в приемной администрации и на служебный телефон главы города никто не отвечает.

Отметим, что в августе 2017 года в отношении главы города Барабинска было возбуждено уголовное дело за халатность, повлекшую причинение особо крупного ущерба. По данным следствия, в 2013 году региональное правительство утвердило адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учётом необходимости развития малоэтажного строительства на 2013−2015 годы. Средства на осуществление программы были выделены из местного, областного бюджетов и внебюджетных источников. Глава города Барабинска заключил с подрядчиком муниципальный контракт на сумму более 39 млн рублей за последующую передачу до 1 июля 2014 года 46 жилых помещений. Однако, строительство дома до настоящего времени не завершено, квартиры администрации Барабинска не переданы, а незавершенный объект строительства уже имеет множество дефектов, которые делают его ввод в эксплуатацию невозможным. Несмотря на это, глава барабинской администрации согласовывал оплату работ застройщику на сумму более 37 млн рублей.

Тогда же летом жители Барабинска собрали около 3 тысяч подписей за отставку Максима Овсянникова и направили письма президенту Владимиру Путину, губернатору региона Владимиру Городецкому (сейчас уже экс-губернатору) и спикеру Законодательного собрания Новосибирской области Андрею Шимкиву.

А не так давно Барабинск прославился на всю страну и даже за её пределами остановочным павильоном за 500 тыс. рублей. Остановочную металлическую конструкцию установили весной 2016 года, но через некоторое время его порывом ветра унесло на несколько метров. Больше всего общественность возмутила стоимость — сообщалось, что на остановку на автотрассе Барабинск — Куйбышев в микрорайоне Газовиков из городского бюджета было выделено около 500 тысяч рублей.

После резонансного развития истории, о которой вновь вспомнили осенью 2017 года, исполняющий обязанности мэра Барабинска Александр Кибальников публично заявил, что реальная стоимость остановки — 33 тыс. рублей, а сумма в 500 тысяч рублей (о которой сообщалось и на сайте администрации Барабинска, но позже новость была удалена с ресурса) появилась из-за обычной опечатки. Кибальников отметил, что остановка могла стоить полмиллиона рублей если бы к ней было проведено освещение, но от этого варианта в итоге отказались, а прежнюю стоимость удалить забыли.

Несмотря на это, новость о том, как барабинскую остановку за полмиллиона рублей сдуло ветром, появилась даже в некоторых зарубежных СМИ.