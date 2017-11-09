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Трансгендер впервые займет государственную должность в США

Политика

«Кандидат от Демократической партии Даника Роэм смог победить 73-летнего представителя республиканцев Боба Маршалла»

Вашингтон, 9 ноября 2017, 08:54 — REGNUM  Трансгендер и представитель Демократической партии Даника Роэм впервые стал членом Палаты делегатов Вирджинии. Об этом сообщает NBC News.

«Кандидат от Демократической партии Даника Роэм смог победить 73-летнего представителя республиканцев Боба Маршалла», — передает вещатель.

Таким образом, 33-летний Даника Роэм станет первым трансгендером на госдолжности за всю историю США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 октября суд в Вашингтоне заблокировал действие указа президента США Дональда Трампа, который подразумевает запрет на службу трансгендеров в американской армии.

Иск в суд в отношении указа подала группа защитников прав трансгендеров. В иске было указано, что указ главы Белого дома носит дискриминационный характер.

Читайте также: Суд в США заблокировал указ Трампа о запрете службы в ВС трансгендеров

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