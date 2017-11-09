Елена Ханенкова, , 09:59 — REGNUM

Многие аналитики писали о «Новой эре» в Китае. Меньше писали о внешней политике, как будто не замечая важность этой ключевой фразы — «сообщество общих судеб».

В марте 2013 года Си впервые предложил эту идею в Московском государственном институте международных отношений. В январе 2017 года он повторил её на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Поскольку экономическая глобализация подверглась критике со стороны Дональда Трампа, речь Си принесла ему высокие дивиденды и у себя дома, и за рубежом.

Раньше китайская внешняя политика редко оглядывалась на партийные съезды, а департамент по иностранным делам следил за тем, чтобы в докладах содержались лишь краткие общие сведения о мире и его развитии: где-то там — вдали от Поднебесной.

Но теперь Глобальный Китай, изображенный Си, вполне соответствует его стремлению к «Новой эре». По словам Си Цзиньпина, внешняя политика Китая отошла от эпохи реформ Дэн Сяопина — «…скрывать наши возможности и ускорить наше время; преуспеть, поддерживая низовую специализацию; и никогда не претендовать на лидерство».

Вместо этого теперь Си активно призывает к укреплению китайского руководства во многих мировых делах. За последние пять лет новая политика была объединена с новыми институтами, такими как Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (AIIB), и новыми инициативами — такими, как транспортный пояс, чтобы построить физическую основу для того, что будет называться «сообщество общей судьбы».

Политика Си — это как бы продолжение, а не радикальный разрыв с прошлым, и большая часть новой внешней политики Си была заложена Ху Цзиньтао в докладе на партийном конгрессе еще в 2012 году. Ху Цзиньтао призвал тогда Китай принять «активную роль в международных делах и работать для того, чтобы сделать международный порядок более справедливым…» Си теперь говорит, что Китай будет «играть свою роль в качестве одной из основных стран и примет активное участие в реформировании и развитии глобальной системы управления». Разница тонкая, но значительная. Тот Китай, который описывает Ху Цзиньтао, растет довольно уверенно, и нет никаких сомнений в том, что он уже является великой державой, способной влиять на международный порядок.

«Сообщество общих судеб» также впервые появляется именно в докладе Ху, когда он рекомендует повысить осведомленность соседних стран о том, что у них с Китаем, оказывается, «общая судьба». Для Си «сообщество общей судьбы» означает уже нечто большее. В доктрине «Новой эры» Си «новый тип международных отношений и построение общей судьбы с человечеством» является основной целью китайской внешней политики.

Западная пресса может называть такую риторику пустой пропагандой для внутреннего пользования сколько захочет. Но это не так. Это не общие и ничего не значащие фразы типа «беспроигрышное сотрудничество» и «мирное развитие» из бессмысленного западно-дипломатического лексикона. Теория и идеология очень важны для КПК — это фундамент, основа всего. Си большую часть своего доклада рассказывал именно о теоретических основах партии; и такая преданность теории не может быть чисто витринной.

«Сообщество общих судеб» — это примерно то, о чем писал философ и историк религии Эрнст Ренан. В труде «Что такое нация?» он предложил идею о том, что народы не объединяются благодаря этническому признаку или культуре, а просто глубоко ощущают чувство своей общности и общей судьбы. И теперь Си Цзиньпин применяет примерно ту же концепцию в международном контексте.

В 2014 году Си пошел еще дальше, прямо указав, что цель Китая — «повернуть периферийные регионы на путь общей судьбы». Но «Сообщество общих судеб» — это не только периферийная дипломатия. Теперь она занимает центральное место в более широкой внешней политике Китая. Как пишет в журнале Diplomat вице-министр, этническая монголка, мадам Фу Ин, «сообщество совместного будущего» является конечной целью, например, для Инициативы по развитию железных дорог в Китае.

За последние пять лет Си использовал этот термин бесчисленное количество раз в ряде громких выступлений, каждый раз расширяя сферу охвата «сообщества общих судеб»: от регионального до глобального. На Всемирном экономическом форуме в Давосе Си изложил свою «цель построения сообщества общего будущего для всего человечества». А позже этот лейтмотив восприняли и в ООН: «работать вместе, чтобы создать сообщество общего будущего для человечества». Это понятие было закреплено в Резолюции Совета ООН по правам человека.

Короче говоря, «сообщество общих судеб» описывает мир, где царит взаимное сотрудничество. В нем также описывается «новый» подход к международным отношениям, который заменяет «устаревшую» модель, связанную с Западом.

В своей книге бывший дипломат и видный ученый Ван Евей описывает, как именно формируется «новый мировой экономический порядок». Ван пишет, что этот «новый порядок и является сообществом общей судьбы, которое воплощает понимание Китаем своей власти, подчеркивая равенство и справедливость».

По словам Вана, «сообщество общих судеб» достигается путем создания «сообщества общих интересов» и «сообщества общих обязанностей».

«Общие интересы примерно соответствуют ситуации экономической взаимозависимости, когда государства дополняют друг друга». Это относится к политическим и охранным сферам и к ситуации «полного политического взаимного доверия».

Подобно «Новой эре» Си, его «новая модель отношений с великими державами» преподносится как новшество. Китайская газета «Жэньминь жибао» пишет, что концепция «взаимовыгодного сотрудничества воплощает новый тип международных отношений». Эта новая модель противопоставляется «старой модели» международных отношений, которая связана с Соединенными Штатами и западными державами. «Общая судьба», по мнению китайцев, основана на «беспроигрышных» отношениях, а старая модель — рудимент «мышления с нулевой суммой» и того, что Си называет «менталитетом холодной войны».

По словам Вана, «сообщество общей судьбы» превосходит «менталитет, который господствовал в человеческой истории на протяжении тысяч лет, — мой интерес на первом месте». Это очень смелое утверждение, оно выходит за пределы привычных личных интересов, которые всегда господствовали в международной политике.

«Сообщество общей судьбы» теперь записано в конституции в качестве акцента, который определяет китайскую внешнюю политику в «Новой эре» Си Цзинпина.

В завуалированном отступлении по поводу Трампа и Америки Си высказал мнение, что «ни одна страна не может в одиночку решать множество проблем, с которыми сталкивается человечество, и ни одна страна не может позволить себе отправиться в самоизоляцию».

Как Си, так и Ху обещали «закрепить знамя мира, развития, сотрудничества и взаимной выгоды», но Си пошел гораздо дальше, предложив, чтобы партия и лично он занялись спасением всего мира — «новый вариант» для «развивающихся стран» и «модернизации… при сохранении независимости». А «китайская мудрость и китайский подход» теперь предлагают уникальное решение проблем, стоящих перед человечеством».

Для руководства Китая — это двери в более широкий мир и, глобально, в «Новую эру». Оправдание лидерства КПК в первую очередь внутри самого Китая. «Община общей судьбы» — это конечный пункт назначения, и такое активное продвижение этой концепции — признак растущей самоуверенности КНР. Теперь, когда Си смело заявляет, что Китай будет «реформировать» международное управление, именно это он и имеет в виду.

Первый комитет по разоружению и международной безопасности 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН завершился 2 ноября 2017 года и одобрил два проекта резолюций о предотвращении гонки вооружений в космическом пространстве. В обеих резолюциях была принята идея формирования «сообщества общего будущего для человечества» — точные слова Си.

Например, в резолюции ООН «О запрещении размещения вооружений в космосе» Генеральная Ассамблея подтвердила, что «необходимо принять практические меры в поисках соглашений о предотвращении гонки вооружений в космическом пространстве в рамках общих усилий для сообщества общего будущего человечества».

Министр иностранных дел Китая Ван И объяснил суть стратегии более четко: «Это важное различие между КПК и политическими партиями других стран, а также международный имидж, созданию которого способствовала КПК… как и построению нового типа международных отношений — сообщество общего будущего для человечества. Это заставляет Китай предпринять практические усилия и показать пример, а также неуклонно идти по пути великой нации [nation], которая отличается от традиционной власти [powers]. Это не только исторический долг, который Китай, как крупная социалистическая страна, должен исполнить для развития человечества, но также историческая миссия, которую китайские коммунисты должны продвигать во имя прогресса человеческой политической цивилизации».

В общем и целом, Китай намекает на то, что в очередной раз готов преподнести человечеству свое изобретение. Только в этот раз это не бумага и не компас, не порох и даже не книгопечатание. А уникальная политическая модель, отличная от традиционной западной, которая также способна вести за собой человечество.