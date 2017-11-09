Порошенко не поддержал предложение по разрыву дипотношений с РФ

Киев, , 08:34 — REGNUM Президент Украины Петр Порошенко не поддерживает предложение по разрыву дипломатических отношений с Российской Федерацией. Об этом заявил депутат Верховной рады от партии «Блок Петра Порошенко» Иван Винник в эфире украинского телеканала «Прямой».

"Президент (Петр Порошенко) не поддерживает, например, идею разрыва дипломатических отношений с РФ, — сказал Винник. — Идею, которую я предлагал комитету, — она остается на рассмотрении комитета. Будем определяться в дальнейшем с модальностью».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 ноября 2017 г. в Киеве в законопроект о «реинтеграции» Донбасса был внесен пункт о разрыве дипломатических отношений с Россией. Инициатором внесения изменений в закон стала партия «Украинское объединение патриотов» («УКРОП»).

По словам украинского депутата Андрея Тетерука, правка №595 предполагает разрыв дипломатических отношений между Украиной и РФ в течение трех месяцев.

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