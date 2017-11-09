Белый дом обвинил Россию в «защите» террористов с химоружием

Вашингтон, , 08:36 — REGNUM Власти США заявили, что Россия «защищает» террористов, использующих химическое оружие в Сирии. Об этом говорится в официальном комментарии пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.

Вашингтон потребовал от России изменить курс до того, как срок работы Совместного механизма Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и ООН по расследованию химических атак в Сирии (СМР) истечет.

«Мы призываем Россию изменить курс до того, как срок работы совместного механизма истечет, — заявила Сандерс. — Мы считаем, что все ответственные страны должны проголосовать за то, чтобы продлить срок действия этого важного института».

Подобное решение якобы должно остановить применение химоружия, а «не продвигать политические игры».

По словам пресс-секретаря, Россия «не поддерживает возобновление мандата или пытается его размыть, защищает режим Асада и террористов, которые продолжают использовать химическое оружие».

Ранее США и Россия внесли в Совбез ООН два разных проекта резолюций об обновлении работы миссии совместного механизма ООН-ОЗХО (СМР), срок которой истечет 17 ноября.

Напомним, инцидент, когда применили, предположительно, химическое оружие, произошел 4 апреля. В результате погибло около ста человек. Правительство США обвинило в этом сирийское правительство, но при этом не предъявило доказательства.

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