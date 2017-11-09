Президент Филиппин Дутерте намерен обсудить с Путиным борьбу с терроризмом

Манила, , 08:15 — REGNUM Президент Филиппин Родриго Дутерте планирует обсудить с президентом России Владимиром Путиным борьбу с терроризмом и радикализацией в ходе встречи на полях саммита АТЭС, сообщил 9 ноября официальный представитель МИД Филиппин Мануэль Тиханки.

Глава Филиппин «намерен затронуть вопросы развития двусторонней торговли и увеличения инвестиций <…> Личная встреча будет также хорошей возможностью, чтобы лично поблагодарить Путина за предоставление помощи Филиппинам во время антитерористической операции в Марави», — цитирует ТАСС Тиханки.

Отметим, Дутерте прибыл во вьетнамский Дананг одним из первых. Он выступит на Деловом форуме АТЭС 9 ноября, а также проведет встречу лидеров стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии и АТЭС на правах председательствующего участника.

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Саммит АТЭС-2017 проходит во вьетнамском городе Дананг с 5 по 11 ноября. Кульминацией мероприятия станет встреча 10−11 ноября лидеров 21 страны, входящей в АТЭС.

Ожидается, что в ходе мероприятия состоится встреча президентов России и США. В Кремле прокомментировали, что вероятность такой встречи «высокая», а представитель МИД РФ сообщил, что одной из основных тем встречи двух президентов станет урегулирование ситуации на Корейском полуострове.

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