Четверг, 9 Ноября 2017 года
09:13:55 МСК

Трамп: торговый оборот США с Китаем несправедливый

Политика

Президент США не винит в этом Пекин

Трамп: торговый оборот США с Китаем несправедливый
Иван Шилов © ИА REGNUM
Дональд Трамп

Вашингтон, 9 ноября 2017, 08:14 — REGNUM  Существующий оборот торговли США с Китаем несправедливый. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает AFP.

При этом он отказался от обвинений в адрес правительства страны.

«Трамп заявил, что торговый оборот с Китаем несправедлив, но «Я не обвиняю Китай», — пишет агентство.

Накануне президент США заявил, что «очень уважает» позицию председателя КНР Си Цзиньпиня в торговых вопросах и что китайский лидер отстаивает интересы Китая.

При этом Трамп отметил, что в США необходимо изменить политику, так как они отстали в торговле как с Китаем, так и со многими другими странами. В этом Трамп обвинил бывших президентов США.

Напомним, в ходе предвыборной кампании Дональд Трамп неоднократно критиковал Китай за «нечестные» условия торговли. В 2016 году торговый дефицит США с КНР составил $347 млрд.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп и Си Цзиньпин верят в наличие решения «ситуации с КНДР»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Деятельность президента США Дональда Трампа

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить