Трамп: торговый оборот США с Китаем несправедливый

Вашингтон, , 08:14 — REGNUM Существующий оборот торговли США с Китаем несправедливый. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает AFP.

При этом он отказался от обвинений в адрес правительства страны.

«Трамп заявил, что торговый оборот с Китаем несправедлив, но «Я не обвиняю Китай», — пишет агентство.

Накануне президент США заявил, что «очень уважает» позицию председателя КНР Си Цзиньпиня в торговых вопросах и что китайский лидер отстаивает интересы Китая.

При этом Трамп отметил, что в США необходимо изменить политику, так как они отстали в торговле как с Китаем, так и со многими другими странами. В этом Трамп обвинил бывших президентов США.

Напомним, в ходе предвыборной кампании Дональд Трамп неоднократно критиковал Китай за «нечестные» условия торговли. В 2016 году торговый дефицит США с КНР составил $347 млрд.

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