США выделят почти $5 млрд на «борьбу с российской агрессией» в ЕС

Вашингтон, , 08:14 — REGNUM В 2018 году власти США планируют направить $4,6 млрд на противодействие России в Европе, соответствующий законопроект по бюджету Пентагона согласован членами Конгресса.

Согласно документу, опубликованному на сайте американского оборонного ведомства, средства пойдут на «укрепление позиций США в Европе по сдерживанию и защите».

Кроме того, Конгресс США одобрил выделение $350 млн на военную помощь Украине в 2018 финансовом году. Речь идет о поставках Киеву «летального оборонительного оружия», а также морских мин и специальных средств обороны.

Проект также предусматривает выделение $100 млн странам Прибалтики для защиты от «российской агрессии» и повышения их обороноспособности.

В ближайшее время предложение выставят на голосование, после чего документ будет направлен на подпись президенту США Дональду Трампу.

Напомним, ранее глава Белого дома попросил Конгресс США увеличить расходы оборонного бюджета страны на 2018 год. По его словам, только на поддержку противоракетных систем для противодействия угроз со стороны Северной Кореи требуется $4 млрд.

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