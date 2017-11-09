Киев может разорвать дипотношения с Россией в течение трех месяцев

Киев, , 07:59 — REGNUM Пункт о разрыве дипломатических отношений с Россией внесли в законопроект о «реинтеграции» Донбасса, сообщает 8 ноября «112 Украина».

Согласно сообщению, инициатором внесения изменений в закон стала партия «Украинское объединение патриотов» («УКРОП»). По словам депутата Верховной рады от партии «Народный фронт» Андрея Тетерука, правка №595 предполагает разрыв дипломатических отношений между Украиной и Россией в течение трех месяцев.

Читайте также: Разрыв дипотношений России и Украины «рано или поздно произойдёт»

Напомним, ранее о том, что Киев намерен разорвать дипотношения с Москвой, заявил депутат от партии «Блок Петра Порошенко» Игорь Винник.

На данный момент законопроект о «реинтеграции» Донбасса прошел первое чтение, и в него еще будут вноситься много правок до окончательного принятия закона.

Читайте также: Верховная рада Украины готовит закон о разрыве дипотношений с Россией

Дипломатические отношения между Украиной и Россией были установлены в 1992 году. По словам российских политиков, разрыв отношений станет «самым катастрофическим решением» Киева, поскольку огромное число людей, связанных между собой, проживают на Украине и в России.

Читайте ранее в этом сюжете: Пушков: Разрыв дипотношений с Россией навредит самой Украине