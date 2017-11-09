Трамп и Си Цзиньпин верят в наличие решения «ситуации с КНДР»

Пекин, , 07:43 — REGNUM Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин верят в то, что проблему ядерной программы Северной Кореи можно решить мирным путем. Об этом, как передает AFP, сообщил сам глава Белого дома США, находящийся с официальным визитом в Китае.

«Трамп сказал, что он и Си Цзиньпин верят в «наличие решения» кризиса с Северной Кореей», — передает вещатель.

Президент США прибыл с официальным визитом в Китай 8 ноября и в тот же день встретился с китайским лидером Си Цзиньпином. Ожидается, что уже 9 ноября лидеры двух стран проведут переговоры по целому ряду важнейших вопросов, включая денуклеаризацию Корейского полуострова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Северная Корея, несмотря на давление со стороны США и их союзников, продолжает развитие своих ядерной и баллистической программ. Кроме того, Пхеньян постоянно делает угрожающие заявления в адрес Вашингтона.

Официальный Вашингтон отвечает не менее агрессивными заявлениями и проводит масштабные военные учения у берегов КНДР.

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