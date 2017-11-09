Врио губернатора Приморья уволил директора департамента образования

Владивосток, , 07:26 — REGNUM В Приморском крае с назначением нового главы Андрея Тарасенко продолжаются кадровые перестановки. Так, 9 ноября стало известно, что директор департамента образования Оксана Мартыненко была уволена, сообщает ИА REGNUM.

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В официальном заявлении региональной администрации указано, что Оксана Мартыненко написала заявление по собственному желанию. Новый руководитель департамента пока не назначен, его обязанности будет исполнять заместитель Ольга Московкина.

Как сообщало ИА REGNUM, Тарасенко был назначен на должности врио губернатора Приморья президентом РФ Владимиром Путиным 4 октября. За месяц команда его предшественника Владимира Миклушевского претерпела значительные изменения, в том числе были обезглавлены 5 департаментов, а также назначен ряд новых вице-губернаторов.