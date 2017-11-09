В Канаде хакеры разместили на сайте полиции сообщение в поддержку ИГ*

Принс-Альберт, Канада, , 05:50 — REGNUM Сайт управления полиции канадского города Принс-Альберт подвергся хакерской атаке, передаёт телеканал CBC News.

Как сообщается, на главной странице сайта 8 ноября появилось сообщение в поддержку террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также аудиозапись на арабском языке.

Ответственность за акцию вязала на себя хакерская группа Team System Dz.

В управлении полиции заявили, что инцидент не затронул работу правоохранительных органов.

Отемчается, что размещённая хакерами страница уже удалена, специалисты восстановят работу сайта в ближайшее время.

Напомним, что хакерская группа Team System Dz ранее уже брала на себя ответственность за взлом правительственных сайтов в американских штатах Огайо, Нью-Йорк и Мэриленд, а также сайтов различных частных предприятий по всему миру.

В других случаях взлома хакеры размещали схожие послания в поддержку террористов, а также сообщения антиизраильского содержания.