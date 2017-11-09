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Украина хочет разорвать отношения с Россией, но боится: Радио REGNUM

Политика

На Украине поговаривают о разрыве дипотношений с Россией, но ни один политический тяжеловес в стране не готов декларировать разрыв отношений

Украина хочет разорвать отношения с Россией, но боится: Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 9 ноября 2017, 08:00 — REGNUM  

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