«Флот покажет, на что способен» — Пентагон проведет крупнейшие учения ВМФ

Вашингтон, , 05:13 — REGNUM Пентагон проанонсировал крупнейшие военные маневры ВМФ США в Тихом Океане, передает Reuters.

Согласно заявлению военного ведомства, в учениях, намеченных на 11 — 14 ноября, примут участие сразу три группы кораблей, возглавляемых авианосцами.

«Это редкая возможность — провести маневры с двумя авианосцами, и еще реже — с тремя», — сообщил командующий Тихоокеанским флотом США адмирал Скотт Свифт.

Адмирал флота также сообщил, что учения будут «очень сложны» и маневры должны продемонстрировать «уникальные возможности Тихоокеанского флота США и его приверженность сохранению безопасности и стабильности в регионе».

Отметим, корабли седьмого флота ВМС США несут дежурство в водах Тихого океана и нацелены на сдерживание КНДР, Китая и России.

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