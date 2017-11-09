Зимбабве: Мугабе против Мнангагва

Хараре, , 03:15 — REGNUM Бывший вице-президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, ранее уволенный со своего поста президентом страны Робертом Мугабе, продолжает терять позиции в правящей партии, передает Reuters.

Так, вслед за отставкой с поста вице-президента, Мнангагва был уволен с руководящих постов в партии ZANU, являющейся главной в африканской стране.

Наблюдатели связывают все неприятности Мнангагва, давнего соратника и потенциального преемника президента Мугабе, со ссорой бывшего вице-президента с женой президента, Грейс Мугабе.

Напомним, президент Роберт Мугабе является самым старым из действующих лидеров стран Африки. В декабре 2016 года бессменный президент Зимбабве с 1987 года заявил, что будет участвовать в следующих президентских выборах, которые пройдут в 2018 году.

Жена президента, Грейс Мугабе, является не только спутницей жизни 93-летнего правителя, но и самой верной политической сторонницей. Так, в феврале 2017 года Грейс Мугабе заявила, что граждане Зимбабве настолько любят президента, что выберут его на высший пост в государстве даже после смерти.

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