«Сначала плати, потом выходи» — переговоры по Brexit на грани срыва

Брюссель, , 03:03 — REGNUM В Бельгии прошли закрытые переговоры по Brexit дипломатов из 27 стран Евросоюза — без участия Великобритании, передает Reuters.

Согласно имеющейся у журналистов информации, переговоры были острыми, дипломаты «враждебно» настроены по отношению к правительству Терезы Мэй.

Так, представители стран Евросоюза оставили под вопросом даже проведение запланированных переговоров между Брюсселем и Лондоном в декабре.

Поводом для отсрочки переговоров может стать требование о досрочном погашении долга Великобритании перед ЕС, о необходимости которого перед очередным раундом переговоров заявили, в частности, представители Германии и Франции.

«На нас не следует оказывать давление или спешить. Они (правительство Великобритании — прим. ИА REGNUM ) действительно должны прийти с деньгами», — заявил журналистам Reuters неназванный высокопоставленный дипломат ЕС.

Другие дипломаты прокомментировали позицию собравшихся в отношении переговоров с Великобританией более сдержанно, но не менее жестко.

«Сейчас основное внимание было уделено тому факту, что Великобритания слишком далека от того, чтобы переговоры имели достаточный уровень прогресса. При этом у нас быстро заканчивается время», — заявил журналистам другой высокопоставленный чиновник.

По всей видимости, наиболее жесткую позицию по отношению к Лондону занимает Европарламент.

Так, представитель Европарламента на переговорах заявил, что в принципе «за два года или около того невозможно получить какое-либо деловое соглашение». А даже если бы это было возможно, Великобритания все эти два года должна находиться в особом статусе:

«Все это время Великобритания должна быть колонией ЕС и принимать все наши законы без колебаний», — сообщил рецепт успешных переговоров с Лондоном представитель Европарламента — к сожалению, также не называемый журналистами.

Напомним, в настоящее время Великобритания находится в переговорном процессе с ЕС по вопросу выхода страны из блока. Первоначально планировалось, что процедура «развода» с Евросоюзом займет два года и завершится в 2019 году. Однако первые раунды переговоров Брюссель охарактеризовал как «безуспешные», в связи с чем Brexit может затянуться.

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