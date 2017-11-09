Главы США и Китая посмотрели Пекинскую оперу в Запретном городе

Пекин, , 02:13 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп с супругами посмотрели Пекинскую оперу в Запретном городе в центре Пекина, сообщает 8 ноября агентство «Синьхуа».

Представление было в Павильоне Веселой Музыки — крупнейшем оперном театре в Запретном городе, изначально построенном в эпоху правления императора Цяньлуна (1736−1795 гг.) в период царствования династии Цин (1644−1911 гг.) для того, чтобы развлекать членов императорской семьи.

За более, чем двухвековую историю, Пекинская опера стала одной из традиционных китайских форм искусства и занесена ЮНЕСКО в список мирового культурного наследия. Пекинская опера совмещает в себе инструментальную музыку, вокал, пантомиму, танцы и акробатические этюды.

Председатель КНР Си Цзиньпин с женой Пэн Лиюань, а также президент США Дональд Трамп с супругой Меланией Трамп все вместе посмотрели три классических пьесы: «Весенние саженцы в грушевом саду», «Король обезьян» и «Пьянящая красота».

Напомним, что 8 ноября президент США Дональд Трамп прибыл с официальным визитом в Китай и в тот же день встретился с китайским лидером Си Цзиньпином. Ожидается, что уже 9 ноября главы двух государств проведут переговоры по целому ряду важнейших вопросов, включая денуклеаризацию Корейского полуострова.

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