Президент Египта призвал Иран «не раскачивать» Ближний Восток

Каир, , 02:00 — REGNUM Президент Египта Абдель-Фаттах Ас-Сиси выступил с критикой политики Ирана на Ближнем Востоке, передает Associated Press.

В ходе своего выступления на пресс-конференции в Шарм-эль-Шейхе президент Египта призвал руководство Ирана «прекратить вмешательство» во внутренние дела стран проблемного региона.

«У региона есть такие нестабильности и сложности, какие есть. И нам не нужны какие-либо новые осложнения, связанные с «Хезболлой» или Ираном», — заявил Ас-Сиси.

Ас-Сиси отметил, что рещать политические разногласия в регионе нужно «мирным путем», однако всем сторонам важно «не переступать черту».

«Я против войны, мы можем разрешать кризисы с диалогом… Безопасность в (Персидском) заливе — это красная линия», — считает президент Египта.

Напомним, 4 ноября силы поддерживаемого Ираном Верховного Политического Совета Йемена (хуситы) совершили обстрел столицы Саудовской Аравии, Эр-Рияда. В ответ саудиты ввели полную блокаду портов и КПП на границе с Йеменом — теперь в зону конфликта не могут попасть даже гуманитарные конвои ООН.

Также в эти дни произошел резкий рост напряженности между Саудовской Аравией и ливанской «Хезболлой» — Эр-Рияд заявляет, что шиитское движение объявило королевству войну.

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