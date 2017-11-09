Сербия вслед за Украиной отзывает своего посла из Киева

Белград, , 00:58 — REGNUM Первый вице-премьер и министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич 8 ноября вызвал для консультации посла республики на Украине Раде Булатовича для обсуждения «актуальных вопросов отношений» с Киевом, сообщает пресс-служба МИД Сербии.

Как говорится в сообщении ведомства, Сербия «с самого начала кризиса на Украине указала, что уважает суверенитет и территориальную целостность Украины, что доказала и во время своего председательства в ОБСЕ».

«Кроме этого, Сербия предприняла ряд конкретных шагов для преследования сербских граждан, участвующих в зарубежных конфликтах, в том числе на Украине, продемонстрировав приверженность соблюдению своих международно-правовых обязательств», — заявляют в МИД Сербии.

При этом Ивица Дачич, комментарий которого приводит пресс-служба, напомнил, что «украинские наёмники участвовали в преступлениях, совершённых хорватскими силами против сербского народа в Хорватии, которые Украина, в отличие от Сербии, никогда не осуждала».

По словам сербского министра, Белград остаётся привержен выстраиванию хороших отношений с Киевом «на принципах взаимного уважения», однако он не допустит того, чтобы страна становилась «жертвой международных отношений, которые не имеют ничего общего с Сербией».

Напомним, неделей ранее посол Украины в Белграде Александр Александрович также был вызван в Киев для консультаций. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщал, что намерен обсудить с послом «соблюдение международного права и избежанию использования граждан Сербии в качестве наёмников».

Поводом для взаимного отзыва послов двух стран послужила серия резких высказываний Александра Александровича в адрес Белграда. Украинский посол обвинил сербские власти в том, что они «не прилагают достаточных усилий» для пресечения участия сербских добровольцев в боевых действиях в Донбассе на стороне Донецкой и Луганской народных республик.

В частности, в интервью изданию Balkan Insight Александрович выразил недовольство тем, что сербский закон об уголовной ответственности для граждан страны за участие в военных конфликтах за рубежом на деле якобы не работает. При этом украинский дипломат заявил, что Россия «обучает сербских наёмников убивать украинцев» и «использует Сербию» для того, чтобы «дестабилизировать весь регион Западных Балкан».

После этих заявлений МИД Сербии призвал Киев остепенить посла, подчеркнув, что в случае, если Александрович продолжит выходить за рамки своих полномочий, обозначенных в Венской конвенции о дипломатических отношениях, Белград будет вынужден предпринять шаги, «обычные в таких случаях».

Президент Сербии Александр Вучич, комментируя слова украинского дипломата, заявил, что ему не хотелось бы, чтобы сербам «читали нотации те, кто лишает национальные меньшинства права использовать свой язык».

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