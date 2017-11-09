Армия Сирии захватила последний оплот ИГ*

Дамаск, , 00:19 — REGNUM Вооруженные силы Сирийской Арабской Республики освободили последний населенный пункт, который удерживало «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), передает Reuters.

Согласно официальному сообщению военных, ранее окруженный правительственными город Абу-Кемаль на границе с Ираком был освобожден от террористов.

Сообщается, что в военной операции принимало участие ливанское шиитское движение «Хезболла», а также вооруженные силы Ирака, сомкнувшие кольцо окружения со своей стороны границы.

Напомним, 8 ноября сирийские военные сообщили об окружении на востоке Сирии города Абу-Кемаль, который оставался последним оплотом исламистов ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября ударные части сирийской армии прорвали трехлетнюю блокаду города Дейр-эз-Зора с западного направления и практически сразу перешли в наступление, окончившееся полным вытеснением группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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