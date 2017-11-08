Член британского правительства тайно встречалась с руководством Израиля

Лондон, , 23:54 — REGNUM Министр Великобритании по вопросам международного развития Прити Пател подала в отставку. Официальное заявление Пател опубликовано сегодня, 8 ноября.

Пател уходит в отставку из-за обнародования информации о том, что она провела 12 несогласованных встреч с израильскими официальными лицами во время отпуска.

«Я приношу всесторонние извинения вам и правительству за то, что произошло, и подаю прошение об отставке», — сказано в заявлении британского министра по вопросам международного развития.

Свои действия Пател объясняет «лучшими побуждениями», но теперь понимает, что они «не соответствовали стандартам прозрачности и открытости», к которым она сама призывала.

После ухода с поста министра Пател собирается сконцентрироваться на депутатской деятельности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня премьер-министр Великобритании Тереза Мэй вызвала министра международного развития Пател на разговор. Ей было предъявлено нарушение кодекса министра, так как выяснилось, что Пател во время отпуска с семьей встречалась официальными лицами Израиля, в том числе с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху.

При этом Пател не поставила в известность об этих встречах ни британское внешнеполитическое ведомство, ни премьер-министракоролевства. Свою вину Пател признала.

На днях Пател направилась в Восточную Африку, однако ей пришлось срочно вернуться в Лондон по требованию премьер-министра, чтобы дать объяснения по поводу своего визита в Израиль.