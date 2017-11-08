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Военный блок НАТО создает штаб киберопераций

Политика

Кибервойна разгорается

Военный блок НАТО создает штаб киберопераций
Иллюстрация: Af.mil
Кибероперации

Брюссель, 8 ноября 2017, 23:34 — REGNUM  Военный блок НАТО создает центр по проведению киберопераций в рамках адаптации командной структуры альянса. Об этом сегодня, 8 ноября, заявил журналистам генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг после заседания министров обороны стран-членов НАТО.

По его словам, сегодня военные министры стран-членов Североатлантического альянса договорились о сздании нового центра киберопераций в рамках рамочной схемы адаптированной командной структуры военного блока НАТО.

«Это усилит нашу кибероборону и поможет интегрировать киберкомпонент в планирование и операции НАТО на всех уровнях», — сказал Столтенберг.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2014 году военный блок НАТО объявил о начале открытой конфронтации с Российской Федерацией после начала гражданской войны на Украине и возвращения Крыма в состав России.

После этого руководство НАТО приняло решение существенно усилить свою группировку у западных границ России.

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