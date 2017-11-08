Путин: Россия стремится стать главным поставщиком продовольствия в АТР

Москва, , 23:13 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия рассчитывает стать ведущим поставщиком экологически чистого продовольствия для стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Об этом Путин написал в статье «XXV саммит АТЭС в Дананге: вместе к процветанию и гармоничному развитию», которая опубликована сегодня, 8 ноября, на сайте Кремля.

Путин пишет, что вопросами продовольственной безопасности необходимо заниматься сообща всем участникам Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Предупреждение и ликвидация последствий крупных природных катаклизмов и техногенных аварий, эпидемий и пандемий также требует совместного реагирования всех партнеров по Азиатско-Тихоокеанскому региону (АТР), считает президент России.

Российский лидер отметил насущную необходимость подумать над тем, как обеспечить быстро растущую потребность стран АТР в «качественных, здоровых продуктах питания».

«Россия занимает лидирующие позиции в мире по экспорту зерна, растительных масел, рыбы и ряда других товаров. Рассчитываем стать ведущим поставщиком экологически чистого продовольствия для наших соседей по АТР и для этого принимаем меры по увеличению сельскохозяйственного производства, повышению его продуктивности», — сказано в статье президента России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, во вьетнамском городе Дананге с 10 по 11 ноября пройдёт саммит АТЭС. В работе форума примут участие лидеры Тайваня, Китайской Народной Республики, Специального административного района Гонконг, Японии, Чили, Перу, Сингапура, Таиланда, Филиппин, Японии, Малайзии, Новой Зеландии, Папуа — Новой Гвинени, Мексики, Австралии, Республики Корея, Канады, Индонезии, Брунея, Вьетнама и России.