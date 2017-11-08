Таджикистан и Иран договорились о сотрудничестве

Душанбе, , 21:34 — REGNUM Прибывший с рабочим визитом в Душанбе глава министерства иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф встретился сегодня, 8 ноября, с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном, сообщает пресс-служба президента.

Как сообщается, на встрече стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, в частности, развитие сотрудничества в сферах торговли, инвестиций, энергетики, транспорта, сельского хозяйства и промышленности, которые авторами текста сообщения были охарактеризованы как «приоритетные».

"В этом контексте стороны подчеркнули важность проведения очередного Заседания совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому и культурному сотрудничеству, которое состоится в ближайшие дни в городе Душанбе. В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности, борьбы с терроризмом и экстремизмом и сотрудничества в рамках региональных и международных организаций», — сообщили в пресс-службе.

Кроме того, Мухаммад Джавад Зариф провел переговоры со своим таджикским коллегой Сироджиддином Асловым, однако подробности этой встречи не сообщаются.

Отметим, что это первый визит высокопоставленного иранского чиновника в Таджикистан за последние годы на фоне ухудшения отношений двух стран, которое наиболее явно стало наблюдаться после приглашения в Тегеран на международную конференцию «Исламское единство» Мухиддина Кабири — лидера Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ), которая на родине на тот момент была признана экстремистско — террористической организацией, а ее руководству вменялось финансирование и организация попытки государственного переворота под предводительством Абдухалима Назарзоды в сентябре 2015 года.

Позже, в августе 2017-го, на государственном телеканале был продемонстрирован документальный фильм, подготовленный МВД страны, авторы которого утверждали, Тегеран финансировал громкие убийства в Таджикистане в 1990-х годах.

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Более того, в сентябре на официальном сайте Центра исламоведения при президенте Таджикистана была опубликована статья «Шиизм: идеология и практика» за авторством сотрудника Центра, кандидата философских наук Камара Нурулхакова. В публикации говорится о поддержке Ираном ПИВТ и навязывании своей религиозной идеологии.

Ряд экспертов склонен считать, что подобные действия Таджикистана связаны с укреплением его двусторонних связей с Саудовской Аравией.