Венгрия из-за Украины поменяет декларацию «Восточного партнерства»

Будапешт, , 21:32 — REGNUM Правительство Венгрии заявило о планах внести изменения в декларацию «Восточного партнерства» из-за украинского закона об образовании, сообщила 8 ноября журналистам вице-премьер Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

По словам Климпуш-Цинцадзе, Будапешт требует ввести в декларацию формулировку об обязанности всех стран-партнерам уважать права национальных меньшинств. При этом украинский вице-премьер утверждает, что окончательный проект декларации находится в стадии подготовки.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил о намерении Будапешта заблокировать проведение саммита Украина-НАТО, а также продолжить курс на воспрепятствование интеграции Украины в Евросоюз.

Напомним, жёсткая позиция Венгрия была вызвана новым украинским законом об образовании, ущемляющим права венгерского и прочих национальных меньшинств.

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